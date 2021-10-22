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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya toplumsal barışı tehdit eder konuma geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya toplumsal barışı tehdit eder konuma geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi.

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