Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya toplumsal barışı tehdit eder konuma geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi.
22 Ekim 2021 Cuma 13:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderdi.
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