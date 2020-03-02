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Cumhurbaşkanı Erdoğan STK'ları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK'ları kabulünde konuşuyor. "Kapıları açarız dedik, bunlar bizi hafife aldı. Kapılar açılınca da telefon telefon üstüne geliyor. Bitti o iş. Sizler de bu yükü alacaksınız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan STK'ları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Esenboğa Havalimanı’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük gücü, birliği ve dayanışmasıdır. Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Artık kapılar açılmıştır"
Düzensiz göçmen hareketine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik."

Putin ile görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin ile görüşeceklerini ifade eden Erdoğan, "Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz." dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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