Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda henüz terör örgütleri çıkmış değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik." dedi.

"Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda. Bu bitmiş değil. Süreç devam ediyor. Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım." diye konuşan Erdoğan, "(Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.