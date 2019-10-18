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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmayı değerlendiren Erdoğan, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi.

Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek." ifadesini kullandı.

Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık. Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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