Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı korumak zorunluluk haline geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1. Su Şurası"na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

"18 milyon nüfusu içme suyuna kavuşturacağız"

Ülke genelinde 90 içme suyu projesinin sürdüğünü belirten Erdoğan, "18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız." diye konuştu.

"Sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacak"

Suyun tasarruflu kullanımının önemine dikkati çeken Erdoğan, "Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır." dedi.

Erdoğan, sulamada enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin artırılacağını, sulama projelerinde özel sektörü de içine alan yeni finansman modellerinin geliştirileceğini açıkladı.