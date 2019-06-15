Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden önce Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.