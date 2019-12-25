Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O polemiğe girmeyin

CHP’li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki ‘Togo Kuleleri’ kavgası, AK Parti MYK toplantısında da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konunun CHP’yi ilgilendirdiğini belirterek, parti kurmaylarının bu polemiğe girmemesini istedi.

AK Parti’nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eski CHP Milletvekili işadamı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki ‘rüşvet ve rant tartışması’ da değerlendirildi. Erdoğan, kurmaylarına, “Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin” talimatı verdi. Erdoğan’a, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi verildi.

LİBYA TEZKERESİ OCAKTA

Erdoğan, Meclis’ten geçen Libya ile mutabakat muhtırası ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. “Anlaşmalar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki rolü açısından önemli” diyen Erdoğan, Libya tezkeresinin ocakta olacağı bilgisini de kurmayları ile paylaştı Genel başkan yardımcıları, yeni alınan Passat marka arabalarını da teslim aldılar. Daha önce Audi marka araçlara binen bazı genel başkan yardımcılarının ise toplantıda, araç değişikliğinden yakındıkları öğrenildi. Kurmaylar, bakan, bakan yardımcıları ve TBMM Grup Başkan vekillerinin de Audi kullandığını hatırlattılar.

İZMİR TALİMATI

Toplantının ardından İzmir’in bazı ilçelerinde devam eden su kesintisi ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verildi. Erdoğan, konunun yakından takip edilmesini ve kendisinin sık sık bilgilendirilmesini istedi.