Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'in genç mucitleri, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, helikopterle TEKNOFEST 2021'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na geldi.

TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi.

Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.

"TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz"

Daha sonra katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor." dedi.

"TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor." diyerek, "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz." ifadesini kulandı.