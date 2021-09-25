  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'in genç mucitleri, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'in genç mucitleri, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, helikopterle TEKNOFEST 2021'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na geldi.

TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi.

Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.

"TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz"
Daha sonra katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor." dedi.

"TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor." diyerek, "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz." ifadesini kulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor25 Eylül 2021 Cumartesi 13:33
  • New York'taki Türkevi konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak25 Eylül 2021 Cumartesi 10:37
  • Mısır ile Suriye arasında 10 yıl sonra ilk temas25 Eylül 2021 Cumartesi 10:36
  • Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni25 Eylül 2021 Cumartesi 10:05
  • İstanbul Boğazı'nda ikinci gemi kazası25 Eylül 2021 Cumartesi 09:55
  • Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:53
  • Diyarbakır'da bu kez "baba" nöbeti!25 Eylül 2021 Cumartesi 09:52
  • Fransa'da cumhurbaşkanı adayına para cezası25 Eylül 2021 Cumartesi 09:51
  • Irak'ta korkutan deprem25 Eylül 2021 Cumartesi 09:51
  • 'Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi' yarın İstanbul'da açılıyor25 Eylül 2021 Cumartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti