  • BIST 1.473
  • Altın 436,549
  • Dolar 7,2705
  • Euro 8,8187
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Mesajına, "Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar" ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haftanın ilk günü mesaimize, saat 14.00'te AK Parti'mizin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine yapacağımız canlı bağlantılarla başlayacağız. Saat 15.00'te de kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Toplantımızdan çıkacak kararların şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı haftalar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'dan ülkedeki ABD güçleri için 1 yıllık geçici maliyet paylaşımı anlaşması teklifi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:08
  • Dünyadan Myanmar'daki darbeye tepkiler01 Şubat 2021 Pazartesi 09:07
  • İsrail Başbakanı Netanyahu bu ay BAE'ye gidecek01 Şubat 2021 Pazartesi 09:05
  • Myanmar ordusu, yönetime el koydu: Myanmar lideri Suu Çii ve Devlet Başkanı gözaltında01 Şubat 2021 Pazartesi 09:05
  • Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:04
  • İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesinde toplanma çağrılarına ilişkin gösteri yasağı hatırlatması01 Şubat 2021 Pazartesi 09:03
  • Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi01 Şubat 2021 Pazartesi 09:02
  • Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı01 Şubat 2021 Pazartesi 09:02
  • Dışişleri Bakanlığı Somali'de düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı01 Şubat 2021 Pazartesi 09:00
  • Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem01 Şubat 2021 Pazartesi 08:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti