  • BIST 100.130
  • Altın 386,083
  • Dolar 6,9118
  • Euro 7,4660
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da, terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." ifadesini kullandı. 

Erdoğan, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. 

rte-twt-003.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: 

"Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmedi15 Mayıs 2020 Cuma 14:21
  • Kovid-19 anti-serumu için virüsün hayvanlara verilmesine haftaya başlanacak15 Mayıs 2020 Cuma 14:20
  • 15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı15 Mayıs 2020 Cuma 13:31
  • Türkiye'nin yurt dışına uzanan gönül bağı YTB 10 yaşında15 Mayıs 2020 Cuma 12:33
  • '1915 Çanakkale Köprüsünün kuleleri Erdoğan’ın video ile bağlanacağı tören ile tamamlanacak'15 Mayıs 2020 Cuma 12:29
  • İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi15 Mayıs 2020 Cuma 12:27
  • Normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirlere ilişkin 13 rehber daha15 Mayıs 2020 Cuma 12:04
  • Adıyaman'daki yüzen adaların bir kısmı kıyıya yaklaştı15 Mayıs 2020 Cuma 11:59
  • İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 kurallarının denetimi için valiliklere genelge gönderdi15 Mayıs 2020 Cuma 11:47
  • 15-20 yaş arası gençler için sokağa çıkma izni başladı15 Mayıs 2020 Cuma 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti