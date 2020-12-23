Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ'nin Arnavutluk'ta yapacağı konutlar Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği konutlarla ilgili, "Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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