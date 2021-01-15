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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür." dedi.

"Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz." diyen Erdoğan, "Dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden biçimlendiği bir döneme girerken üzerinde en çok durmamız gereken hususların kültür, eğitim ve aile olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Artık ülkelerin egemenlik hakları fiziki sınırlarından ziyade dijital dünyada saldırı altında bulunuyor." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Bu devrin adı dijital çağdır.

Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafında da içerik üretimi yer alıyor.

Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları 'dijital faşizm' olarak tanımladığımızda birileri bundan rahatsız olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir.

Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz.

Önümüzdeki dönemde siber vatana, hem teknik altyapımızı güçlendirerek hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi artırarak sahip çıkmakta kararlıyız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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