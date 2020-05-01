  • BIST 101.110
  • Altın 379,185
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e kutlama mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e kutlama mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Güvenilir, doğru, tarafsız ve halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışıyla yarım asrı aşkın süredir vatandaşlarımızın hizmetinde olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TRT'nin sorumlu ve ilkeli haberciliğiyle kamu yayıncılığı alanında bir okul niteliği taşıdığını eğitim, kültür, sanat ve spor alanındaki yayınlarıyla da toplumsal gelişime büyük katkı sağladığını belirtti.

TRT'nin yeni kanalları ve çok dilli yayınlarıyla gururlandıran çalışmalara imza attığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam etmektedir. TRT ailesinin İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde yeni hedeflere çok daha güçlü şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle radyo ve televizyon yayıncılığında gelişmenin her zaman öncüsü olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun tüm çalışanlarına başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyor ve en kalbi duygularımla selamlıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savunmada ürünler millileştirildi, kaynaklar Türkiye'de kaldı01 Mayıs 2020 Cuma 14:02
  • Polis Akademisinin 'Kovid-19' raporunda 'biyolojik terör tehdidi' uyarısı01 Mayıs 2020 Cuma 14:01
  • Sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs'ı kutlamak istediler!01 Mayıs 2020 Cuma 13:57
  • 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar01 Mayıs 2020 Cuma 13:17
  • Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı01 Mayıs 2020 Cuma 13:13
  • Libya'da Hafter milislerine ikmal yapan yakıt tankeri ile iki askeri araç vuruldu01 Mayıs 2020 Cuma 13:09
  • Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından devlete dua01 Mayıs 2020 Cuma 12:05
  • 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 102 bin iş yeri denetlendi01 Mayıs 2020 Cuma 12:02
  • Türkiye'den Somali'ye tıbbi malzeme yardımı01 Mayıs 2020 Cuma 12:00
  • Kısa numara hizmetinden geçen yıl en fazla hekim randevusu için yararlanıldı01 Mayıs 2020 Cuma 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti