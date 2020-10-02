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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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