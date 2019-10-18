  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump dün Beştepe'deki kritik görüşmenin ardından Twitter hesabından, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." demişti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEVAP VERMİŞTİ

Erdoğan, Trump'ın tweetine cevaben "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

CEVAP GELDİ

Erdoğan'ın tweetini de alıntılayan Trump, "Terörizmi yenelim!" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da Etna yeniden lav püskürttü18 Ekim 2019 Cuma 16:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor18 Ekim 2019 Cuma 14:46
  • Tel Abyad'da terörün izleri hızla siliniyor18 Ekim 2019 Cuma 13:55
  • ABD basını: 'Türkiye istediği her şeyi aldı'18 Ekim 2019 Cuma 13:34
  • YPG’nin Resulayn’daki MOBESE merkezi basıldı18 Ekim 2019 Cuma 12:53
  • Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgede sessizlik hakim18 Ekim 2019 Cuma 12:52
  • Rusya'dan Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata ilişkin açıklama18 Ekim 2019 Cuma 12:52
  • Üreticilerden çiğ köftede, kiremit tozu ve ketçap hilesi uyarısı18 Ekim 2019 Cuma 11:42
  • Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı18 Ekim 2019 Cuma 11:41
  • Ankara'da 'ihale' operasyonu: Mezat çetesi çökertildi!18 Ekim 2019 Cuma 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti