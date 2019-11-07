Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Washington'a gideceği bilgisi verildi.
"DEĞERLENDİRECEĞİZ" DENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenli Bölge için terör örgütü YPG'ye başlatılan operasyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın buna yönelik 'gönderilmemiş' mektubu, varılan mutabakat ve sonrasında ABD Meclisi'nden çıkan Türkiye aleyhine kararlar nedeniyle, 13 Kasım'da planlanan ABD gezisini "değerlendireceklerini" belirtmişti.
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