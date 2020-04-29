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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a tıbbi malzeme yardımıyla birlikte mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a tıbbi malzeme yardımıyla birlikte mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi.

"Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum." diyen Erdoğan, mektupta şunları kaydetti:

"Ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Kovid-19’u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir."

"Amerikan halkının bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz"
Amerikan halkının gerekli dirayeti sergileyerek, herkesi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymadıklarını belirten Erdoğan, "Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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