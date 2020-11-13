Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen, "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor." ifadelerini kullandı.