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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz istikrar, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanmasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkelerin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli unsurlardan birinin istikrar, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanması olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, vatandaşların emniyet ve huzurunun, can ve mal güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz istikrar, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda emniyet teşkilatımız da terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzurun korunmasında önemli görevler üstlenmekte, gece-gündüz büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla çalışmaktadır. Emniyet mensuplarımızın görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede de Emniyet Teşkilatımız yine en ön safta yer almıştır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Emniyet Teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını tekrar tebrik ediyor, milletimiz için iftihar vesilesi olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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