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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bizim dönemimizde spor altyapısında da çağ atlamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bizim dönemimizde spor altyapısında da çağ atlamıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli sporcu bursu) Spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır." diye konuştu.

"Sporcularımıza sağladığımız desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler.

Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir.

76 sporcumuzun yararlandığı projenin hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor."

Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı.

Tüm özel eğitim kurumlarımızı, sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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