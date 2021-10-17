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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye darbe zihniyetini gömeli çok oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye darbe zihniyetini gömeli çok oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim." dedi. 

Erdoğan, Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatlerin ayrıca önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Afrika ülkeleriyle iş birliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. 2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor."

"Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur. Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu." 

Erdoğan, seçimlere yönelik düzenlenen anketlerle ilgili bir soru üzerine de şunları aktardı: 

"Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar."

Kaynak: Haber Kaynağı
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