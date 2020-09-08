Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte iş birliğimizin eski seviyelerine tekrar geleceğine inanıyorum. Dayanışma içinde hareket ederek salgının üstesinden tüm insanlık olarak geleceğimize inanıyorum.

İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.

Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum.