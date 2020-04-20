Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." dedi.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışına video konferansla katıldı. Erdoğan açılış konuşmasında, "Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz" dedi. Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci etabının ise 20 Mayıs'ta hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

İKİNCİ ETABI 20 MAYIS'TA AÇILACAK

"Başakşehir Şehir Hastanemizin hizmete giren bölümünün hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Malum burası yap-işlet-devret anlayışı ile yapıldı. Onun için Rönesans ve ortağına da teşekkür ediyorum. Temelini attığımız günden bu yana 'Başaramayacaklar' diyenler çıktı. Türk müteahhit ve yabancı ortakla tamamladık. İkinci etabı ise Mayıs ayının 20'sinde açacağız. Dünyanın koronavirüs salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir. İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.

ŞEHİR HASTANELERİ BENİM RÜYAMDIR, HAYALİMDİR

Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamında kalan neredeyse kimse yoktur. Herkesi bu şemsiyenin altına topladık. Eskiden kelimenin tam anlamı dökülen hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir dedik ve her geçen gün bunları yapacağız. Salgın süreci Türkiye’nin altyapısının gücü yanı sıra sağlık altyapısının ücretsiz verilmesinin de önemini göstermiştir. Türkiye’de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavinin batı ülkelerine bakım hizmetlerine nasıl yüksek ücretlerle sahip olabildiklerini görüyoruz. Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastaneler ülkemizdeki şehir hastanelerinin standartlarına ancak erişebiliyor.

10 YIL SONRASINA CEVAP VERECEK YATIRIMLAR YAPIYORUZ

Bir şeyi daha burada hatırlatmam lazım Yeşilköy’de ve Sancaktepe’de aynı zamanda hava ulaşımı da olacak şekilde önlemimizi aldık. Sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz.

SAĞLIK HARCAMALARINA AYRILAN BÜTÇE 190 MİLYAR LİRA

Türkiye’nin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçe 190 milyar liraya ulaştı. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Aynı başarıya her alanda rastlamak mümkündür. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Cumhur ittifakı bunun için var. Cumhur ittifakı ile beraber inşallah yeni dönemde yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkaracağız.

100 VENTİLATÖR TESLİM EDİLDİ, DEVAMI GELECEK

Şimdi de yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ekranda gördüğünüz bu kadro üretmiş durumda. Tabi ayda 5 bini üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız. Dünyaya örnek olacağız. Şu anda Başakşehir şehir hastanemizin 115 ventilatörü geldi 100 de bugün teslimatı yapıldı. Başakşehir şehir hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok. Yeşikköy’de ve Sancaktepe’de devreye girecek hastanelerimiz için de böyle bir sıkıntımız yok.

HASTANENİN ULAŞIMINDA SIKINTI OLMAYACAK

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve yaşanan bu sıkıntıyı giderdik.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.