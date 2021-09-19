Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kimsenin kapı kulu değildir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışları konusunda şunları söyledi:

"Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"

Erdoğan, "Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız." dedi.

Afganistan'a insani yardım hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddütümüz olmaz." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim barajının düşürülmesine dair, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim." dedi.



Erdoğan, Nahçivan koridoruyla ilgili, "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderler Zirvesi'ne dair, "Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz." ifadelerini kullandı.

"Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir.""