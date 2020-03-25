  • BIST 89.063
  • Altın 332,533
  • Dolar 6,4521
  • Euro 6,9703
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye koronavirüs ile mücadelede en erken tedbir alan ülkedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koronavirüs ile mücadelede en erken tedbir alan ülkedir. dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye koronavirüs ile mücadelede en erken tedbir alan ülkedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, "Türkiye koronavirüs ile mücedelede en erken tedbir alan ülkedir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz."

"İşsizlik Fonu'nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Gaanti Fonu'nu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik."

"Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır."

"Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz."

"Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir."

"İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi taktirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır."

"Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz."

"Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız"

"Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır."

"Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir."

"Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım."

İlgili Haber:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ULUSA SESLENDİ (VİDEO) 

rte-vid.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nobel ödüllü biyofizikçi: Koronavirüsün sonu yakın25 Mart 2020 Çarşamba 17:20
  • Putin, Rusya'da gelecek haftalı ücretli tatil ilan etti25 Mart 2020 Çarşamba 17:01
  • Koronavirüsten ölen hastaların otopsi raporu şoke etti25 Mart 2020 Çarşamba 16:48
  • İspanya'da koronavirüs bir günde 738 can aldı25 Mart 2020 Çarşamba 16:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi25 Mart 2020 Çarşamba 16:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı25 Mart 2020 Çarşamba 15:32
  • Yolcu sayısı yüzde 83 düştü; otogarlarda sessizlik hakim25 Mart 2020 Çarşamba 15:27
  • AVM'lerde sessizlik25 Mart 2020 Çarşamba 15:26
  • Üç kamu bankası 'İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçiriyor25 Mart 2020 Çarşamba 15:23
  • TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi25 Mart 2020 Çarşamba 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti