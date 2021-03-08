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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir." dedi.

Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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