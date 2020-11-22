Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir." diyen Erdoğan, "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

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