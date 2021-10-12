Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü taşıyamaz

Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yeni bir göç yükünü taşıyamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

G20'yi dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak görüyorum. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor.

Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyorum. Afganistan'da yeni bir siyasi hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.

Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan çatışma ve terörün yıkıcı sonuçları ile de mücadele diyor. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE YENİ BİR GÖÇ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZ"

Kabil Havalimanı'nda DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.

Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini arttırdığı da malumunuzdur. 3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz.

Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkileneceği kaçınılmazdır. G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.