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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır." dedi.

"Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Spor alanındaki yatırımlarımızın meyvelerini gururla topluyoruz." dedi.

"Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir." diyen Erdoğan, "Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
 

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