  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 34 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katılıyor. 

erdogan-twt-003.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir." dedi.

"Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur."

Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi."

'Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik'
Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır." ifadesini kullandı.

"Sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz." diyen Erdoğan, "Büyük mücadeleler ve çabalar sonucunda sağladığımız güven ortamı, enerji yatırımlarına olumlu yönde yansımıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik." diye konuştu.

Erdoğan, "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik." dedi.

'Madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çalışmalar içerisindeyiz'
Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışının ağustos ayında gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çalışmalar içerisindeyiz.

Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir.

2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik.

Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi05 Temmuz 2020 Pazar 14:23
  • Diyarbakır annelerinden Sancar: Evladımı almadan buradan kalkmam05 Temmuz 2020 Pazar 13:51
  • Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun05 Temmuz 2020 Pazar 13:43
  • Atlı polislerden Taksim'de denetim05 Temmuz 2020 Pazar 13:35
  • Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi05 Temmuz 2020 Pazar 13:34
  • Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde okullarda alınacak önlemleri açıkladı05 Temmuz 2020 Pazar 12:35
  • Bakan Karaismailoğlu: Çukurova'ya yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz05 Temmuz 2020 Pazar 12:33
  • Sakarya Valis Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var05 Temmuz 2020 Pazar 12:32
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik05 Temmuz 2020 Pazar 11:57
  • Kurban bağışları pandemiye rağmen milyonlara ulaşacak05 Temmuz 2020 Pazar 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti