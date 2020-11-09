  • BIST 1.234
  • Altın 489,858
  • Dolar 8,0474
  • Euro 9,5604
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğiliminin ve bölgeselleşmenin giderek önem kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız."

"Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz. " diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum."  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.  

"Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla umutlarımız artmıştır"
Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına ilişkin Erdoğan, "Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamadıklarını söyleyen Erdoğan, "İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüşvetle FETÖ üyelerinin soruşturma bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin davada ByLock tespiti09 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
  • Van'da dövülen çocuğu dayak yediğini söylememesi için tehdit etmişler09 Kasım 2020 Pazartesi 13:56
  • Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor09 Kasım 2020 Pazartesi 13:54
  • Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi09 Kasım 2020 Pazartesi 13:51
  • Çin, Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'ye diyaloğun güçlendirilmesi çağrısı yaptı09 Kasım 2020 Pazartesi 13:31
  • Rus kabinesinde değişiklik09 Kasım 2020 Pazartesi 13:30
  • Sosyal medyadan canlı yayınladığı yolculuğu ölümle bitti09 Kasım 2020 Pazartesi 13:19
  • Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı09 Kasım 2020 Pazartesi 12:56
  • MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi09 Kasım 2020 Pazartesi 12:53
  • Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor09 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti