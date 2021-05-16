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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası camia İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesinde, uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası camia İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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