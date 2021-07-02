  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakarete gözaltı

Bursa’da, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i hedef alan açıklamalarının ardından 2019’da evinin önünde vurulan gazeteci İrfan Aydın,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakarete gözaltı

Orhangazi ilçesinde yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi olan İrfan Aydın’ın, suç örgütü lideri Sedat Peker’in video paylaşım sitesinden yayınladığı videoları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınlarda Erdoğan ve Soylu’ya hakaret ettiğini tespit etti. Aydın’a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi'deki iş yerinde gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İrfan Aydın, 2019 yılında, Sedat Peker’i hedef alan açıklamalar yaptıktan sonra evinin önünde silahla 4 el ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek02 Temmuz 2021 Cuma 10:08
  • Kısıtlamaların sona erdiği gece şırdancılara koştular02 Temmuz 2021 Cuma 10:04
  • İzmir’deki FETÖ operasyonunda firari Munise Gülen yakalandı02 Temmuz 2021 Cuma 09:56
  • Bakan Akar: Afganistan'daki havalimanı ile ilgili temaslar sürecek02 Temmuz 2021 Cuma 09:56
  • Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor02 Temmuz 2021 Cuma 09:49
  • Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist Ankara'da yakalandı02 Temmuz 2021 Cuma 09:48
  • Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor02 Temmuz 2021 Cuma 09:47
  • Tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var02 Temmuz 2021 Cuma 09:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakarete gözaltı02 Temmuz 2021 Cuma 09:43
  • Çıldır Gölü'nde fayton sezonu 02 Temmuz 2021 Cuma 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti