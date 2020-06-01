Cumhurbaşkanı Erdoğan: Virüsle mücadelede hata yapma lüksümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin, "400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle buluşma programına katıldı.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tütüne ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerin arasında bilinçlenmeyi artıracak bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Spordan iş hayatına akademiden siyasete kadar bir çok alanda gurur verici başarılara imza atan gençlerin tütüne karşı mücadelede üstlendiği öncü rolü takdir ettiğini belirten Erdoğan, salgınla mücadele ettikleri bu dönemde gençlerin bu gayretlerinin daha fazla anlam kazandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Kovid-19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük tahribatı akciğerlere yapıyor, geride telafisi imkansız hasarlar bırakıyor. Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid-19 hastalığından, içmeyenlere göre daha olumsuz etkileniyor. Ayrıca bilimsel araştırmalar sigaranın 50 farklı hastalığın sebebi ve tetikleyici olduğunu açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık"

Erdoğan, dünya genelinde her yıl 7 milyon,Türkiye'de ise 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu vahim tablo karşısında birçok ülke koronavirüs salgını ile beraber sigara satışına, sigara içilen mekanlara tütün kullanımına yönelik sert tedbirlere başvurmuştur. Hatta kimi yerlerde sigara ve tütün ürünlerinin satışı tamamen yasaklanmıştır. Türkiye olarak biz de Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık. 1 Haziran itibarıyla uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlığını gereksiz şekilde riske atacak adamlardan uzak durduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan, bulaşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttükleri zorlu mücadelede hata yapma şanslarının olmadığını ifade etti.

"Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir"

Eğlence mekanlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz." dedi.

Para kazanma hırsının, insani değerlerin, hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlardan geçildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libya'dan Yemen'e Suriye'den Afrika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde rant kavgalarının acı sonuçları ile yüzleşiyoruz. Daha fazla kazanma, daha çok maddi çıkar elde etme hevesi, bir avuç mutlu azınlık dışında, kimseye huzur ve refah getirmiyor. 'İnsanı insanın kurdu' olarak gören vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında şüphesiz tütün endüstrisi vardır. İnsanların hayatı, sağlığı, huzuru pahasına kendilerine ikbal devşiren, zenginleşen çarpık bir zihniyetle karşı karşıyayız."

Erdoğan, tütün endüstrisinin ürettikleri zehre yeni müşteriler bulmak için çok farklı yollar denediğine işaret ederek, propaganda ve manipülasyonun en yaygın satış yöntemleri olarak özellikle öne çıktığını söyledi.



Sinema sektörünün de katkısıyla sigaranın uzun yıllar özgürlük, zarafet, zenginlik ve güç aracı olarak sunulduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sigaranın kilo kontrolüne yardımcı olduğunu, zayıflattığını iddia eden reklamlar yapılmıştır. Çizgi film karakterleri kullanılarak gençler ve çocuklar çok erken yaşlarda sigaraya özendirilmiştir. Tütün endüstrisinin görünürlüğünü ve kullanımını sınırlayarak ve tütünün zararları hakkında farkındalık yükselterek bireylerin özgür karar verebilmeleri için yapılan her düzenlemeye özel hayata müdahale ve özgürlük kavramları üzerinden savaş açılmıştır. Devasa bir ekonomik güce hükmeden bu sektör, pek çok ülkede kendine taşeronlar bulmakta da zorluk çekmemiştir."

"Gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1970'lerde "İnşallah bol bol içki ve sigara içilir" temennisiyle meyhane açan Gümrük ve Tekel bakanları gördüğünü ifade ederek, son 18 yıldır sigara, alkol ve uyuşturucuya karşı verdikleri mücadelede hem tütün endüstrisi hem de onların gönüllü avukatların ithamlarına maruz kaldıklarını kaydetti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemiz genelinde dumansız hava sahasını genişletmeye yönelik tüm adımlarımızda belli çevrelerin tepkisiyle karşılaştık. Alkol düzenlemesinden uyuşturucu ile mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Batılı ülkelerde de benzerleri olan düzenlemeleri hayata geçirerek bu ülkenin gençlerini reklam bütçesi milyarlarca doları bulan tütün endüstrisinin sinsi tuzaklarından koruma çabalarımız baltalandı. Bu yöndeki gayretlerimizi, özgürlüklere müdahale ithamıyla yasakçılık, baskıcılık iftirasıyla yaftaladılar. Böylece gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar. Oysa genç olmak, özgür olmaktır. Genç olmak, kendi kararlarını alabilmektir. Genç olmak, bağımsız düşünmektir. Genç olmak, yeri geldiğinde küresel hegemonların, özellikle medya, sinema ve müzik sektörü vasıtasıyla yürüttükleri bilinçli algı kampanyalarına kafa tutmaktır."

Erdoğan, tütün endüstrisinin kasasını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden ettiğini, bağımlı bir hayata hapsettiğini anlattı.

Erdoğan, "Genç olmak, bu gerçeği görüp teslim olmamaktır. Bu açıdan 'Dünya Tütüne Hayır Günü' temasının, gençleri sektörünün ayak oyunlarından korumak, sigara ve tütün ürünleri kullanmalarını engellemek olarak belirlenmesini son derece anlamlı buluyorum. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. " ifadelerini kullandı.

Milletin parlak geleceğinin, teslimiyetçi ve bağımlı olmayı reddeden, bilgi ve teknolojinin bütün imkanlarını etkin şekilde kullanarak üretmeyi seçen gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu büyük özgürleşme mücadelesini sadece devletin ve Yeşilay gibi kurumlarımızın vazifesi olarak göremeyiz. Akademiden medyaya, öğretmenlerden aileye, mahalleye kadar herkesin bu sürece omuz vermesi gerekiyor. Hayatın farklı farklı kulvarlarında başka başka zorluklarla mücadele ede ede yakaladığımız başarılarla göz dolduran sizin gibi gençlerimizin bu alanda sorumluluk üstlenmesi, akranlarıyla tecrübelerini paylaşmaları elbette takdire şayandır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tütün ürünleriyle mücadelesine yaptığı katkılar dolayısıyla gençleri tebrik etti.

Erdoğan'ın ardından söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, buluşmaya katılan gençleri ve yürüttükleri çalışmaları tanıttı.

Milli tekvandocu Meryem Elif İyin, liseli bir genç ve milli bir sporcu olarak yaşıtlarının sigara kullanımına ilişkin gözlemlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meryem Elif İyin'in tespitlerine katıldığını belirterek, duyarlılığı sebebiyle tebrik etti. Bayrağın her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kuru ve sulu uyuşturucularla meşgul olmanın, gençliğe hiçbir şey kazandırması mümkün değil. Sizler sporunuzu yapıyorsunuz. Bayrağımızı en üst seviyede dalgalandırıyorsunuz. İstiklal Marşımızı uluslararası arenada okutturuyorsunuz, biz de sizlerle iftihar ediyoruz. Bu başarılarınızın bundan sonra artmasını diliyoruz." diye konuştu.

"Hiçbir zararı dahi olmasa kabul etmiyorum"

Gökhan Dinç de dünyanın gündeminde olan ve gençler arasında da yaygın olarak kullanılan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, kendilerine elektronik sigara konusunda bir çok teklif ve taleplerin geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu talepler kabul edilebilecek talipler değildi. Adeta sanki bizi aldatacaklar, böyle şeylerle huzurumuza geliyorlar; 'Elektronik sigaranın hiçbir zararı yoktur.' Hiçbir zararı dahi olmasa kabul etmiyorum. Sadece dudak alışkanlığı bile onun sigaraya olan temayülünü artıracaktır. Bu markaların ismini vermeyeyim, dünyada tanıdığınız en önemli markalar. Bunlar birçok dostlarımızı araya sokmak suretiyle bize yanaşmaya çalıştılar. 'Asla' dedik, kabul etmedik ve bunları geri gönderdik. Bundan sonraki süreçte de duruşumuz aynıdır. Bundan taviz veremeyiz. Çünkü biz gençliğimizi feda edemeyecek kadar bu noktada kararlıyız."

ABD'de yaşayan Dr. Gözde Durmuş da ABD'de elektronik sigara kullanımına ilişkin bilgi vererek, insan sağlığına etkilerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa zamanda geri dönüş yapmak suretiyle, faaliyetlerini Türkiye'de devam ettirmesinin kendisni mutlu edeceğini dile getirdi.

Türkiye'deki şehir hastanelerinin hepsinin çok modern olduğunu, bu hafta içinde 3 hastane açılışı yaptığını belirten Erdoğan, bu hastanelerle Türkiye'nin ciddi bir sıçrama içinde olduğunu, Gözde Durmuş gibi vatan evlatlarının bildiklerini, öğrendiklerini kendi ülkelerinde hizmete amade kılmalarını arzu ettiklerini vurguladı.

"Biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz"

Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nden Bahadır Haytabey de birlik olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, Türkiye'de tütün kullanımına ilişkin yaptıkları araştırmaları anlattı.

Erdoğan, vergiler içinde en çok vergi yükünü sigaraya yüklediklerini, "acaba ne derler?" diye de düşünmediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz, böylece de bu yola devam edeceğiz. Özellikle BM, Yeşilay, TÜBİTAK olarak da bu konudaki vergi dışı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz."

Erdoğan'a seslenen ve 2020 Olimpiyat oyunlarına hazırlandığını belirten milli sporcu İlke Özyüksel, pandemi sürecinde olimpiyatlara hazırlanma şansı verildiği için teşekkür etti.

Özyüksel, tütün kullanımının yıkıcı etkilerinden korunmak için toplumsal bilinç oluşturmak gerektiğini, spor merkezlerinin bahçelerinde de sigara kullanımının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özyüksel'e teşekkürlerini ileterek, "Bütün bu tesislerde inşallah sizlerin bu kazandığınız şampiyonlukları daha da artırarak devam ettirmeniz için biz de bu tesislerimizi artırarak devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu şampiyonluklar ülkemizde tüm milletimizin iftihar vesilesi olacaktır. Sizi kutluyorum." karşılığını verdi.

Dr. Elif Bademci de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede atılan etkin ve kararlı adımları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Acil serviste aktif olarak görev alan bir hekim olarak tütün ürünlerinin halk üzerindeki yıkıcı etkilerini uzun zamandır gözlemlediğini bildiren Bademci, "Her gün dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise 121 bin kişi tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor." dedi.

Erdoğan da "Ben de Elif sana çok çok teşekkür ediyorum verdiğin bu mücadele sebebiyle. Hamdolsun çocukluğumdan bu yana hiç sigarayla aram olmadı. Hep sigaraya karşı mücadele ettim. Ve karşımda da böyle bir gençliği gördüğüm için ayrıca iftihar ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu mücadeleyi kararlı bir şekilde beraber sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Artistik Jimnastik Milli Takım Sporcusu Ferhat Arıcan ise sporu gençlerin tamamına yaymak gerektiğini belirterek, "Bu şekilde hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş, hem de ülkemizde spor yapma bilinci yüksek genç nesiller yetiştirme imkanı buluruz." dedi.

Arıcan'a cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet Ferhat aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Ben de sizleri kutluyorum. Değişik alanlarda hazırladığımız fiziki mekanları çok iyi değerlendirmek suretiyle sporu daha da teşvik etmemiz ve bununla birlikte de yarınlara yürümemiz lazım. Kutluyorum ve gelecekteki yarışmalarda sizlerin başarılarınızı bekliyorum." diye konuştu.

Serbest Dalış Sporcusu Şahika Ercümen, "Pek çok deniz yüzeyi ve su altı çalışmalarında sigara izmariti en fazla karşılaştığım atıklar arasında. İnsan yaşamayan Antarktika Kıtası'nda yaptığım dalışta bile sigara izmaritine rastladım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şahika aslında tütünün ne olduğunu, tütünün insan vücudundaki zararları en iyi bilen, en iyi yaşayanlardan bir tanesi. Zira en iyi dalış yapan sporcularımızdan da olması hasebiyle gerçekten bu dalışlarda insanın solunum noktasındaki ihtiyacını en iyi yaşayanlardan bir tanesi. Böyle bir sigara alışkanlığı falan olsa dalışları yapmak da mümkün değil. Öyle mi Şahika? Bütün gençlere örnek. Şahika ablaları, kardeşleri nasıl sigarayı içmemek suretiyle zinde bir vücuda sahipse bu da onlar için çok çok önemli bir örnek. Sigara içen kendini bitirir ve yitirir. Ama içmeyen de sağlık bulur." şeklinde konuştu.

"Okullara yakın ciddi kısıtlama yasakları almanın arifesindeyiz"

Dr. Muhammed Keskin'in 18 yaş sınırı denetimlerinin daha iyi yapılması ve okula yakın sigara satışının yasaklanmasının önemini vurgulaması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben çok teşekkür ediyorum. Kardiyolojide sizler bu hastalarımızın, hele hele kalp cerrahisinde ameliyatı yaptığınız zaman o kalpteki durumun ne olduğunu çok daha yakından görüyorsunuz. Nikotinleri çok daha yakından görüyorsunuz. Akciğer'de bu nikotinler çok daha açık, şeffaf olarak gözüküyor. İnşallah okullara yakın mahallerden tutunuz, kafelere vesaire yönelik olarak da ciddi bir kısıtlama yasaklama... Bu tür kararları almanın arifesindeyiz."

Öğretim Görevlisi Duygu Yılmaz da doğaya atılan plastiklerin zararlarını azaltmak için dünyada ilk olan zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimi yapan bir mühendis olarak kendini tanıttı.

Yılmaz'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de özellikle Duygu kardeşim bu açıklamalarınız ve üzerinde yaptığınız çalışmalar hele hele zeytin çekirdeği atığından böyle bir çalışmanın yapılması ve KADEM inovasyonunda aldığınız ödül, ama bundan sonraki süreçte de yine Tuğba Hanım ile yapacağınız müşterek çalışmalarla inşallah bu adımları birlikte atma şansını yakalarız." değerlendirmesini yaptı.

Doğa Can Coşar'ın sigara kullanmayan gençlerin en temel hakkı olan yaşama hakkını savunduklarını belirtmesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerle beraber bu mücadeleyi yürüteceğiz. Çünkü, biz gençliğimizin Allah göstermesin bu sigara belasıyla, alkol belasıyla birçok sıkıntılar yaşayarak ölmesini istemiyoruz. Biz, onların bu hayatı en güzel şekilde yaşamasını istiyoruz. Onların yanındayız ve onlarla beraber bu yolu yürümek istiyoruz. Onun için bu mücadeleyi siz gençlerimizle beraber sürdürelim diyoruz. Sürdürürsek bu başarıyı yakalarız."

Furkan Kasap, tütün endüstrisi tarafından her dönem çeşitli oyunlarla özellikle gençlere ve çocuklara sigara kullanımının zararsız gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

Kasap'a teşekkür eden Erdoğan, "Bu gençlerimizi beraber inşallah düştükleri bu girdaptan kurtaracağız. Onların kurtuluşu inanıyorum ki ayrıca bu milletin dirilişi olacaktır." dedi.

Uzman diyetisyen Mücahit Muslu'nun, dünya genelinde 821 milyon insanın kronik açlık çektiğini ve bundan en çok etkilenenlerin de 5 yaş altı çocuklar ve anneleri olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, Muslu'nun yaklaşım tarzını takdir ettiğini, hep birlikte mücadele edilerek bu yapılan görüşmelerin gençlerin geleceğine yönelik çok daha anlamlı yol gösterme atılımı olacağını vurguladı.

Astım hastası olan Yasemin Zengin, böyle bir konuşmaya önem verdiği için bu programda olduğunu söyleyerek, kendisinin yerine Funda Atabaş adlı arkadaşının konuşacağını ifade etti.

Zengin'e teşekkür eden Erdoğan, kendisine Allah'tan şifa dileklerinde bulundu.

Zengin'in mesajını ileten Atabaş, "Benim değinmek istediğim konu okul önlerinde ve hastane önlerinde sigara içilmesi. Ders aralarında, okul çıkışlarında okul görevlilerinin, velilerin öğrencilerin görebileceği alanlarda sigara içmeleri, öğrencilere kötü birer rol model oluyor ve onların erken yaşta sigara ile tanışmalarına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Funda ile aynı düşüncede olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dolayısıyla bunu da inşallah başaracağız. Bu konuda çalışmalarımız var, İçişleri Bakanlığımızın çok kararlı duruşu var, bunları da aşacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan'a seslenen Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Başkanı Fatih Vardar, sigarada düz paket uygulamasıyla tütün endüstrisine büyük darbe vurulduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vardar'a teşekkür ederek, "Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Programda söz alan Türkiye Gençlik STK’ları Platformunda Gençlik Araştırmaları ve STK Mükemmeliyet Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ise "İnteraktif Bağımlılık Müzesi" kurulması talebinde bulundu.

Erdoğan, bu tür bir müze çalışmasının olduğunu belirterek, "Aslında benim de biliyorsunuz, vatandaşlardan topladığım sigaralar da var. Onlarla da böyle bir müzeyi küçük de olsa kuruyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan, şampiyon olduğu maçın ardından Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderen milli sporcu Busenaz Sürmeneli de sağlam bir gelecek için tütünsüz bir Türkiye hayali kurduğunu kaydetti.

Konuşması için Sürmeneli'ye teşekkür eden Erdoğan, "Busenaz, Ankara'da mı daha çok kalıyorsun, İstanbul'da mı?" sorusunu yöneltti.

Sürmeneli'nin "Trabzonluyum sayın Cumhurbaşkanım." cevabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sürmeneli olduğunu biliyorum da o zaman Trabzon'da kalıyorsun." dedi.

Milli sporcu Sürmeneli de "Evet, Trabzon'dayım Sayın Cumhurbaşkanım, bekleriz inşallah en kısa zamanda" ifadelerini kullandı.

Genç Yeşilay Başkanı Mahmut Esat Arar, Türkiye'de binlerce gönüllüsü bulunan ve bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay'ın bazı faaliyetlerini aktardı.

Erdoğan, Arar'a teşekkür ederek, "Bu konuda, üniversiteler olsun, diğer kapalı alanlar olsun. Bunlarla ilgili müşterek bir çalışmayı yapmak suretiyle aktif/pasif içicilerin, nerelerde nasıl olması gerekir, bunları belirleyerek, bu adımları da hep beraber atarız." karşılığını verdi.

Kapanış konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin söz almasının ardından yaptığı konuşmada, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü münasebetiyle gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu anlattı.

Karşısında tütün ürünlerinin zararları konusunda çok bilinçli bir gençlik gördüğü için mutlu olduğunu belirten Erdoğan, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz sizlerde gördüğüm bu azim ve kararlılığın ülke ve millet olarak önümüzde yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde artık bir dışlanma, bir küçümsenme sebebi haline dönüşen tütün kullanımının ülkemizde de benzer bir konuma gelmesini sağlamalıyız. Ülkenin yöneticileri olarak biz bu konuda üzerimize düşenleri yapıyoruz ve yapacağız. Sizlerin gerek arkadaş çevrenizde, gerek sosyal medyada bu konuda göstereceğiniz çabalar hep birlikte hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. İnşallah ülkemizi ve milletimizi bu kötü alışkanlıktan en kısa sürede kurtaracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Gençlere bu önemli günde düşüncelerini ve hislerini paylaştıkları için teşekkür eden Erdoğan, gençlerin başarılarının artarak devam etmesini temenni ederek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençler görüşmenin sonunda el sallayarak selamlaştı.