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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından '#Notoracism' etiketi ile yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarla, yapılan sözlü saldırıyı kınadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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