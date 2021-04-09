  • BIST 1.394
  • Altın 459,125
  • Dolar 8,1715
  • Euro 9,7173
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapı inşaasında gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapı inşaasında gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden olan bu müzeyi (Beykoz Cam ve Billur Müzesi) Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına gerçekten çok hoyrat davranılmış, nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir. Ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmayı hedefliyoruz. Yatay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini orta ve uzun vadede tamamen değiştireceğimize inanıyoruz. Kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi gecekonduların, çirkin betonarme binaların arasında bulursunuz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, nobranlıktır, bataklıktır. Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz. Bilhassa tek parti döneminde kültürel alanda taklitçi, baskıcı, ülkenin ve milletin değerleriyle kavgalı bir zihniyetin esiri olduk." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş adamı İsmail Hakkı Kısacık'ın FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi09 Nisan 2021 Cuma 15:30
  • Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor09 Nisan 2021 Cuma 14:55
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti09 Nisan 2021 Cuma 14:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli aşı açıklaması: 3'ü insan uygulamalarına başladı09 Nisan 2021 Cuma 14:32
  • ABD savaş gemileri Karadeniz'e geliyor09 Nisan 2021 Cuma 14:23
  • Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı yarın Bakü'de yapılacak09 Nisan 2021 Cuma 14:23
  • PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu09 Nisan 2021 Cuma 14:22
  • MSB duyurdu! Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü!09 Nisan 2021 Cuma 14:00
  • İçişleri Bakanı Soylu, 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını bildirdi09 Nisan 2021 Cuma 13:57
  • Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin "iş akdinin feshini" haklı buldu09 Nisan 2021 Cuma 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti