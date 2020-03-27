Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs hastalığı giderek daha fazla yayılıyor. Bu büyük felaket, herkesle birlikte bizi de etkilemiştir.

- Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

- Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe kapılmayacağız, sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

- Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek programı hazırladık.

- Devlet olarak her türlü tedbiri aldık.

- Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da, mağduriyetine de izin veremeyiz.

- Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.

- Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.

- Test sayılarını süratle arttırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz.

- Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor.

- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

- Kamuda olduğu gibi, özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecektir.

- Kamuda olduğu gibi, özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecektir.

- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

- Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

- Tüm illerimizde valilerimiz başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak, ilave tedbirler burada kararlaştırılacaktır.

- Alışveriş dışında sokağa çıkmamak şarttır. Gönüllü karantina uygulayacağız.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun kısıtlamaya yönelik tedbir tavsiyelerinin Erdoğan'a sunulduğunu duyurmuştu.

Koca şunları söylemişti:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SİNYALİ

Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.

Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.

'CUMHURBAŞKANIMIZA YENİ KARARLARI ARZ ETTİM'

Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belkide şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.

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