Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin Erdoğan, "Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Vefa Sosyal Destek gruplarının toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdiğini bildirdi.

"Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz"

"Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır. Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Halkımıza ve devletimize güveniyoruz. Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir."

"27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir"

27 Mayıs'ın Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarih olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir."

Erdoğan, "Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir." dedi.

"Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Fetih Şöleni kapsamında yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını ve dualar edileceğini söyledi.

"Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık"

"Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık. Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz."

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır."

"Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda gördüklerini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.