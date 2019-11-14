Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni sayfa açmakta kararlıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la olumlu geçen zirvenin ardından "İş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. (ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Oval Ofis'te baş başa görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. İki lider daha sonra basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama yaptı ve soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ve soruları yanıtlarından satırbaşları şöyle:

MUTABAKATA BAĞLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR

Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. (ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

AYRILIKÇI GÜNDEME AĞIR DARBE VURDUK

(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir. Gerek cezaevlerinden Suriye tarafında kaçmaya çalışan gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 civarında DEAŞ'lı elimizde tutuklu veya mahkumdur. (Suriye) Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye'dir, öyle olmalıdır. (Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur.

KARARLAR TÜRK MİLLETİNİ İNCİTTİ

104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır. PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık. Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların Türk milletini incittiğini, ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü paylaştım. (Sözde Ermeni soykırımı) Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana. (Sözde Ermeni soykırımı) Ermeni tarafına ortak tarih komisyonu kurulması teklifimiz halen geçerlidir.

ON BİNLERCE MASUM ÖLDÜ

Ülkemiz, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO müttefikidir. (DEAŞ mensupları) Avrupa'dakiler başta olmak üzere kaynak ülkelerini geri kabule ikna etme konusunda Sayın Başkanla ortak anlayışa sahibiz. Cerablus'ta 365 bin Suriyelinin kendi topraklarına dönüşünü sağladık. Barış Pınarı Harekatı'yla şehir ve köylere geri dönüşler başladı. 2015'te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti.

PATRİOT SATIN ALABİLİRİZ

S400 sistemi ve F35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Sayın Başkan'a, istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum. Siyasi ve ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğine inanıyoruz. 100 milyar dolar hedefimiz bağlamında Bakanlarımız çalışıyor. FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini başarısız bir darbe girişimiyle ortadan kaldırmaya kalkışmış bir terör örgütüdür.

HRİSTİYANLAR İÇİN ÖZEL GAYRETİMİZ VAR

Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz. ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkanla paylaştım. Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını onlara hazırladık. (Suriye'den) Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

CIA'İN RAPORUNU TRUMP'A VERDİM

(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de takdim ettik. Mazlum Kobani) CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş. Ferhat Abdi Şahin denilen teröristin Amerika gibi bir ülkenin Başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve cezaevinde olan Apo'nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir.