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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,"Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik." dedi.

"AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır"
"AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz." dedi.

Yerel Yönetimler Reformu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber Kaynağı
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