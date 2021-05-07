Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yerli aşı) Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli aşı hakkında, "Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Azınlık cemaati temsilcileriyle iftar) Herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatı buldum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk." dedi.

Erdoğan, "İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde de şu anda ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma var. Eylül, ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız." dedi.

"Tarihten gelen bu birliği yeniden kazanmak gayreti içindeyiz"

Erdoğan, "Mısır halkıyla tarihten gelen bu birliği yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmaları hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz." dedi.