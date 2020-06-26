Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek gençlerle sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi." dedi.

Erdoğan, sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi." dedi.

Erdoğan, sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"Öğrencilerin bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi"

YKS konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, YKS tarihiyle ilgili, "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı." dedi.

"Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu"

Erdoğan, başvuran her öğrencinin kredi veya burs alabildiğini belirterek, "Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu." dedi.

"17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

"Sizlerden tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir."

"Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Erdoğan, "Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

"Meslek liselerimiz bu süreçte hiç boş durmadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar." dedi.

Erdoğan,"Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın şekilde kullanmazdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık." dedi.

Erdoğan, "Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir." dedi.

Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır." dedi.

"Sizlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi:

"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz."

"Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük." dedi.

Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin."