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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu(TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde iş adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur istikrarı enflasyonla mücadelede önemli yer tutuyor, yüksek faize kesinlikle karşıyım. Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük. Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. Ekonomimizin uzun dönemli sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz. Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor. 2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı. Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır. Kur istikrarı enflasyonla mücadelede önemli yer tutuyor, yüksek faize kesinlikle karşıyım. Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum. Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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