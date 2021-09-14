Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükseliş artarak sürecek

Beştepe'de "İşçilerle Buluşma" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerle Buluşma" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Emeği ile, alın teri ile, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de evine helal rızk götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Ülkemizin potansiyeline milletimizin çalışkanlığına güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkarıyoruz.

Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırdı. Milli gelirimiz TL olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Fevkalade yükselişi emekli maaşlarında görmek mümkündür. 27 kat artan emekli maaşları vardır. Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde refahı genişletecek formüller üzerinde durduk.

"SALGIN ÖNCESİ DÖNEMİN ÜZERİNE ÇIKTIK"

Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki, biz hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini gelirini artırarak refah seviyesini yükseltmek için mücadele ettik. 2023 hedeflerimize her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyesini en üst seviyeye çıkarmayı planladık. Darbe girişimleri,, ekonomik saldırılar, salgın ve afetler nedeniyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Sanayi üretimi, istihdam ve büyümede hızlı yükselişle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Hizmetler sektöründe süratli toparlanma yaşanıyor. Makro ekonomide dengeler yerine oturmaya başladı.

Hem işçi hem de memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya özellikle kavuşma imkanı sağladık. Geçtiğimiz ay imzalanan kamu işçileri toplu sözleşmesinde 70 bin kamu işçisinin sözleşmesinde çok iyi iyileştirmeler yaptık. İşçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece 4000 liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti. Aylık giyinik ücret tutarı 9 bin lirayı aşmıştır. Memurlarımızın maaşlarında da en düşük ücretlerde yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldı. Bir süre önce de emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de artışa gitmiştik. Esnafından sanayicisine her kesimi gözeten uygulamalar gerçekleştirdik. Bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının kazanmasını temin etmezsek bunca mücadele, kavgaya ne gerek var.

"BÜYÜK TÜRKİYE SİLUETİ UFUKTA GÖZÜKMÜŞTÜR"

Ülkemizi en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe her kesimden vatandaşımızın refah seviyesi artacaktır. Büyük Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimize sıkı sıkıya tutuldukça bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz.

İnşallah asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz dönemin eşiğindeyiz. Milletin evindeki buluşmamızı işte bu kararlılığın azmin, dirayetin bir kez daha tüm dünyada ilanı olarak görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Her birinize kazasız, belasız, verimli, huzurlu çalışmalar diliyorum.