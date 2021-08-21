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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'de orman yangınlarını kontrol altına aldıklarını, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine de katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ekonomik ve ticari ilişkilere dair Ortak Eylem Planında yer alan mekanizma ve projeler noktasında ilgili kurumlar arasındaki toplantıların başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarını yeniden canlandırmak gerektiğini dile getirdi.

Afganistan'ın bir kez daha kritik bir dönemden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini, Taliban'ın bazı Cumhuriyet liderleriyle geçiş dönemi için görüşmelerde bulunmasını bu bakımdan umut verici bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nden 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.

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