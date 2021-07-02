Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 51 Türk ortaklara ait

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tank paleti fabrikasının işçilerine seslendi. Erdoğan, "Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu fabrikamız 1973'ten beri TSK'ya, ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi milli savunma bakanlığı bünyesine aldık. 2019'da Bakanlığımız ve BMC ile imzalanan protokolle fabrikada yeni bir döneme başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığınındır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır.

Fabrikanın işletmesini yapan firma Türk firmasıdır. Hiç bir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda askerin kontrolünde devam etmektedir. Her türlü denetim yetkisi MSB'ye aittir. Katar buranın finansal ortağıdır yüzde 49'u ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir.

İŞİ GÜCÜ AKŞAM YALAN SABAH YALAN

Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan... Daha yeni Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Bunu ispat et, hangi Katarlı öğrenciyi üniversitelere sınavsız aldık ispat et desek. Hukukta bir kaide var. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra sınav var.

SEÇİM TARİHİMİZ HAZİRAN 2023

Bu fabrika ile ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Yargı kararlarına saygı da yoktur. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyor. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecek. 6 ay sonra seçim var, biz geliyoruz diyor. Bizim seçim tarihimiz Haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil. siyaset dürüstlük ister.

ALTAY TANKINI 2023'ÜN BAŞINDA TESLİM EDECEĞİZ

Fabrikamızda kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını karşılayan atölye de buradadır. Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı inşallah planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum, dedim ne zaman bitiyoruz bu işi. En kısa zamanda dediler. En kısa zaman ne zaman. 2023'ün başında bunu yetiştirmeye vakıfız, siz var mısınız? Ekibi sıkıştıracağız inşallah hedef Altay tankını 2023'ün başında inşallah orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de gerçekleştirecektir. İnşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım burada var. Fabrikanın yabancısı değiliz. 9 yıl önce burada 244. fırına obüsümüzün gövde kaynağını sizlerle birlikte atmıştık. 2016'ya kadar 280 fırtına obüsü üretilerek TSK'nın hizmetine verildi.

Geçtiğimiz yıl itibariyle yeni nesil fırtına obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah kahraman topçularımız daha güçlü biçimde düşmanlarımızı yerle yeksan etmeyi sürdürecektir. Libya'da Azerbaycan'da olduğu gibi aynen devam edecektir. Yeni yatırımlarla geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN

İHA'larımızla, SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak karada aynı başarılara imza atmaya kararlıyız, hiç endişeniz olmasın. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlardır.

Zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Ona güvenle bakıyoruz. Bizi bu alana öncelik vermeye mecbur eden savunma sanayisinde güvenilir olmaktır.

BUNLAR KİMİN KİM OLDUĞUNU HALA ÖĞRENEMEMİŞLER

Allah nasip ederse 20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geniş bir ekiple orada olacağız. Geçen günü Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz' dedi. Dedim gideceğim. E orada sert mesajlar vermezseniz. Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Kıbrıs'taki bütün o denizlerde oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. doğal gazın sinyalleri geliyor. Hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak. Sonra benim milletim çok rahatlayacak. Çok daha ucuza doğal gazı kullanma fırsatını yakalayacak.