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Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na aile yadigarı yüzüğünü bağışlayan Öksüz'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal aracılığıyla aynı yüzüğü hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Mukadder Öksüz'ü evinde ziyaret etti.

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mektubu Mukadder Öksüz'e verdi. Mektubu okuyan Öksüz, duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra Ünal, manevi değeri olan yüzüğü Öksüz'e teslim etti. Eşi tarafından da yüzük Mukadder Öksüz'ün parmağına takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen bazı hediyeler de Ünal tarafından Öksüz'ün eşi ve çocuklarına teslim edildi.

Mahir Ünal, Mukadder Öksüz'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu bir tablo hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, buradaki konuşmasında, Nene hatunların bugün de yaşadığını gösteren bir duruşla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Mukadder Öksüz'ün, Cumhurbaşkanının çağrısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü gönderdiğini belirten Ünal, Mukadder hanımın mektubunu okuduğunda da çok duygulandığını dile getirdi.

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"Cumhurbaşkanımız bu asil davranışı karşılıksız bırakmamak gerektiğini belirtti"
Ünal, şunları kaydetti:

"Çünkü Mukadder hanım mektubunda tıpkı Nene Hatun'un 'Çocuk bulabilirim ama vatan bulamam' dediği gibi Cumhurbaşkanımıza bütün kalbiyle, devletinin, milletinin yanında olduğunu, bu zor günler için bu kampanyaya yüzüğünü bağışladığını ifade ediyordu mektubunda. Cumhurbaşkanımız da bizimle görüştü. Bu asil davranışı mutlaka karşılıksız bırakmamak gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Mukadder hanımı telefonla aradı. Sonra da Cumhurbaşkanımız yüzüğü bize teslim etti. Mukadder hanıma verilmek üzere."

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mukadder hanım adına kendi hesabından kampanyaya bağışta bulunduğunu bildirdi.

Yüzüğün, bu ülkenin zor zamanında bir Türk kadınının bütün varlığıyla devletinin yanında yer alması anlamına geldiğini söyleyen Ünal, "Yüzüğün manevi bir değeri var. Cumhurbaşkanımız da manevi değeri olan bu yüzüğün Mukadder hanıma tekrardan tarafımızdan hediye edilmesini istedi. Cumhurbaşkanımız 'Aldık kabul ettik ve hediye ediyoruz.' dedi." ifadesini kullandı.

Aileye teşekkür eden Ünal, böyle duruşlar olduğu sürece, Allah'ın izniyle bu milletin ve devletin sırtının yere gelmeyeceğini vurguladı.

"Allah onu başımızdan eksik etmesin"
Mukadder Öksüz de güzel bir insan olduğunu bildikleri Cumhurbaşkanının kadirşinaslığını tekrardan gösterdiğini dile getirdi.

Yüzüğü, maddi bir değeri olduğu için göndermediğini söyleyen Öksüz, şunları kaydetti:

"Hepimiz vatanımızın zor zamanında destek olmak isteriz. Tabii devletimiz ve milletimiz güçlü. Her zaman iyi günde de kötü günde de biz vatanımızın, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın, Allah için sevildiğini bilmesini istedim. Biz üzerimize düşen neyse bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim Cumhurbaşkanımızın hem dünyasını hem de ahiretini mamur etsin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Düşmanlarımızı da rabbim kendi tuzaklarında helak eylesin."

Kaynak: Haber Kaynağı
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