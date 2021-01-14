Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildirdi.

Erdoğan, yaklaşık 25-30 milyon doz daha Kovid-19 aşısının geleceğini söyledi.

AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını söyleyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. (Kovid-19'la mücadele) Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek."

Erdoğan, aşıyla ilgili olumsuz kampanya yürütenlere ilişkin, "Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir." dedi.

Erdoğan, aşı temini konusunda, "3 milyonun arkasından 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ben de aşı oldum" paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından Twitter hesabından, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.