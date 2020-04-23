Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi ’nin kuruluşunun 100. yılını , Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ’nı sosyal medya twitter hesabından kutladı.