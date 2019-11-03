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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " 'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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